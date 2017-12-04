Ізраїльські підлітки зможуть отримувати ліки для профілактики СНІДу без дозволу батьків



Міністерство охорони здоров'я Ізраїля прийняло рішення про те, що ізраїльські підлітки зможуть отримати в лікарнях препарат для профілактики СНІДу, не надаючи лікарям дозвіл від батьків, як було раніше, пишуть Новини Ізраїлю.

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Мова йде про профілактичне лікування, яке надається особам, які мали статеві відносини з підвищеним ризиком зараження. В такому разі протягом 72 годин після статевого контакту їм слід з'явитися в одну з лікарень: "Іхілов", "Шиба", РАМБАМ, "Каплан", "Сорока", "Меїр", "Адаса Ейн-Керем".

Якщо фахівець визнає, що пацієнтові дійсно загрожує небезпека зараження, пацієнт почне отримувати медикаментозне лікування під назвою PEP – лікування з декількох лікарських препаратів, які слід приймати протягом місяця.

Дане лікування скорочує ризик зараження СНІДом на 80%.

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Згідно новому розпоряженню МОЗ, підліток може звернутися за профілактичним лікуванням в одну з лікарень сам, без батьків, і лікарня не зобов'язана ані просити дозволу у батьків, ні навіть ставити їх до відома про надане підлітку лікуванні. Для надання неповнолітньому пацієнту лікування буде необхідно лише дозвіл соціального працівника лікарні.