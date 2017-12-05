Екстраверти та цілеспрямовані люди рідше страждають на депресію - вчені

За даними нового дослідження, проведеного в Університеті Буффало, екстраверти та цілеспрямовані люди рідше страждають від тривоги і депресії. Високий рівень невротизму збільшує ризик цих проблем. Але невротики, у яких високі рівні екстраверсії та сумлінності, менш схильні до тривоги і депресії, пише The Deccan Chronicle.

Читайте такожУчені зробили заяву, що депресія - це більше десяти різних розладівУ дослідженні взяли участь 463 дорослих людини, які проходили психіатричне лікування за останні 2 роки. Учасники поспілкувалися з вченими та заповнили ряд опитувальників. Фахівці оцінювали вираженість рис особистості, найбільш тісно пов'язаних з тривогою і розладами настрою (невротизму, екстраверсії та сумлінності).

Вчені дійшли висновку, що екстраверсія та сумлінність захищають від проблем з психікою. За словами дослідників, екстраверсія допомагає людям отримувати соціальну підтримку і позитивні емоції у процесі спілкування. Сумлінність пов'язана з прагненням до досягнення цілей та втілення планів.