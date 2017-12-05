Експерти озвучили ТОП-5 країн Європи, де найбільше споживають алкоголь

У 2016 році жителі країн-членів ЄС витратили на алкогольні напої майже 130 млрд євро, що становить 1,6% всіх споживчих витрат, повідомляє статистична служба Євросоюзу (Eurostat).

Читайте такожАлкоголь істотно змінює структуру мозку у чоловіків - дослідження

За даними статистичної служби, ця цифра не включає в себе витрати на алкогольні напої, придбані в ресторанах і готелях.

Лідером по споживанню алкоголю серед країн Європи є Естонія, де частка споживчих витрат на спиртне досягає 5,6%. Далі йдуть Латвія (4,8%) і Литва (4,2%).

У п'ятірку увійшли також Польща (3,6%) і Чехія (3,6%).

При цьому найменшу частку споживчих витрат на алкогольні напої зафіксовано в Іспанії (0,8%), Греції (0,9%) та Італії (0,9%).