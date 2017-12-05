Учені розповіли про ефективний спосіб поліпшити пам'ять

Нейробіологи Університету Вотерлу в Канаді дійшли висновку, що читання вголос поліпшує пам'ять, пише MedizalXpress.

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У дослідженні взяли участь 95 осіб. Добровольці намагалися запам'ятати письмову інформацію за допомогою одного з чотирьох методів. Вони читали текст про себе або вголос, слухали запис свого або чужого читання. Результати тестів показали, що написане краще запам'ятовувалося, якщо усна мова і слух були задіяні одночасно.

За словами вчених, слова краще запам'ятовуються, коли до них додається «виробничий елемент» — якась активна дія, що дозволяє інформації зміцнитися в довготривалій пам'яті. Такою дією є також переписування тексту або його друкарський набір. Ефект може бути корисний для людей похилого віку, яким для профілактики недоумства зазвичай рекомендується вирішувати кросворди і головоломки.