Лікування апное сну позбавляє пілептичних нападів - вчені

Співробітники Клівлендської клініки встановили, що СИПАП-терапія корисна для людей з епілепсією, які страждають від апное сну. Завдяки їй скорочується кількість епілептичних нападів, пише UPI.com.

Читайте такожВчені з'ясували ще одне суперполезное властивість снуЗа словами фахівців, апное сну є у багатьох людей з епілепсією. Через проблеми зі сном частота епілептичних нападів підвищується. У дослідженні взяли участь 197 людина з епілепсією. 122 з них також страждали від апное сну. 73 людини з апное сну в ході дослідження використовували СИПАП-апарат кожну ніч, а 49 - ні.

Через рік більш ніж у 60% добровольців, які проходили СИПАП-терапію, частота епілептичних нападів скоротилася на 50% і навіть більше. У тих, хто не користувався СИПАП-апаратом, частота нападів зменшилася лише на 14%. Крім того, 85% добровольців, які проходили СИПАП-терапію, і 55% з тих, хто цього не робив, вдавалося успішно контролювати напади.

СИПАП-терапія - метод лікування апное сну шляхом штучної вентиляції легенів з постійним позитивним тиском.