Скільки можна пити кави, щоб не зашкодити здоров'ю: поради медиків

Помірне споживання кави пов'язане зі зниженим ризиком депресії, хвороби Паркінсона і деменції, пише The Quebec Post. Про це свідчить аналіз понад 200 досліджень, присвячених вживання кави. Виявилося, споживання 3-4 чашок кави в день також пов'язано з багатьма іншими плюсами для здоров'я.

Читайте такожТривалий шлях на роботу є причиною стресу, депресії та інших психічних проблем - дослідженняЗа словами професора Елізео Галлара, варто враховувати, що більш активне або менш активне споживання кави (оптимально 3-4 чашки на день) може знизити або звернути позитивні властивості напою. "Слід пам'ятати, що надмірне споживання кави може бути небезпечно. Краще обмежитися помірними дозуваннями" - зазначив медик.

Дослідження виявили, що завдяки кави знижуються показники поширеності хвороби серця, деяких типів раку простати, шкіри, печінки), діабету 2-го типу, каменів в жовчному міхурі і хвороби печінки (особливо виражений ефект відносно цирозу).

Водночас, кава без кофеїну, судячи з усього, не працював так добре, відзначають медики.