Учені пояснили, чому слід їсти потроху, але часто

Вчені з Університету Пенсільванії з'ясували, що, коли ми бачимо тільки їжу, наші нейрони голоду "вимикаються". Якщо ж поїсти не вдається, вони знову активуються. Вживання невеликих порцій їжі протягом дня послаблює реакцію мозку на запах і вигляд їжі. Тож це ефективний спосіб боротьби з переїданням і ожирінням, пише The Daily Mail.

Читайте такожБілкова недостатність може викликати біполярний розлад - вчені

Нове дослідження виявило, коли мишам давали їжу, активність нейронів швидко зменшувалася. Вона залишалася низькою під час і після їжі. Вигляд і запах незнайомої їжі (полуничного гелю, що не містить калорій) не впливали на активність AgRP-нейронів. Після вживання гелю активність нейронів знижувалася, але всього на 200 секунд.

Потім фахівці використовували гель, що містить калорії. У цьому випадку активність нейронів довше залишалася низькою. Через деякий час гель став асоціюватися у мишей з насиченням, і активність AgRP-нейронів почала зменшуватися у відповідь на вигляд і запах гелю.

За словами дослідників, введення гризунам комбінації гормонів, що, зазвичай, вивільняються під час перетравлення їжі, сприяло зниженню активності AgRP-нейронів. Такий метод лікування вже застосовується у людей, але необхідні дози нерідко призводять до появи нудоти.

У мишей ознак побічних ефектів не було, так як вчені використовували низькі дози. Фахівці планують продовжити дослідження. Поки вони радять їсти часто і потроху. Це допоможе підтримувати активність AgRP-нейронів на постійному рівні. Крім того, такий режим харчування дозволяє уникнути стрибків глюкози в крові.