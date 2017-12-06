Експерти ООН стурбовані величезними концентраціями антибіотиків у природі

В останні роки навколишнє середовище дедалі більшою мірою стає резервуаром для протимікробних речовин і резистентних хвороботворних мікроорганізмів. Потрапляють вони в природу зі стічними водами від фармацевтичних підприємств з сільськогосподарськими та промисловими відходами. На звалищах виявляють прострочені або невикористані ліки.

Читайте також80 % антибіотиків у світі використовується в тваринництві - ВООЗПро це йдеться в новій доповіді Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Його автори зазначають, що саме навколишнє середовище є ключовим чинником формування стійкості до антибіотиків.

У всьому світі антибіотичні фармацевтичні препарати використовуються для лікування і профілактики бактеріальних інфекцій, що уражають людину, тварин і навіть рослини. Поряд з цим вони застосовуються як стимулятори росту у тваринництві. Надмірне споживання антибіотиків веде до потрапляння їх в навколишнє середовище у вигляді відходів і підвищення стійкості до них.

Приміром, на водоочисній станції в місті Патанчеру поблизу Хайдерабада в Індії очищенню піддають стічні води з 90 фармацевтичних підприємствах. Потім ці води скидаються у водний басейн Ісакавагу, що живить багато річок.

Група міжнародних дослідників провела аналіз вод, що скидаються і виявила, що один з антибіотиків широкого спектру дії, а саме ципрофлоксацин, містився в них в концентрації, достатній для щоденного лікування 44 тисяч осіб. І цей випадок аж ніяк не поодинокий. Станції з очищення води не в змозі видалити всі антибіотики і резистентні бактерії.

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Це означає, що антибіотики у значних концентраціях можна виявити у багатьох річках, осадових породах і грунтах. Цей чинник є рушійною силою еволюції резистентних бактерій: лікарський засіб, що колись захищав людське здоров'я, поступово його підриває.