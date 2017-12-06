Нове дослідження виявило ефективний спосіб поліпшити стан мікрофлори кишечника



Співробітники клініки Майо у Рочестері спільно з ученими Університету Іллінойсу довели, що фізичні вправи є ефективним способом поліпшити мікрофлору кишечника, пише Tandfonline.

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Вони провели два незалежні дослідження. У першому мікрофлору кишечника збагачували лабораторним мишам, спеціально вирощених у стерильних умовах. Також їх спеціально тримали в умовах зниженої фізичної активності.

За умовами експерименту, цим мишам пересадили фекальний матеріал, взятий у їхніх родичів, що ведуть активний спортивний спосіб життя. Для порівняння деяким тваринам пересадили кал не від мишей-спортсменів, а від «лежнів».

Відмінності вийшли очевидними: у гризунів, яким трансплантували кишкову мікробіоту від рухомих родичів, різко зросла частка мікробів, які продукують бутират - жирну кислоту, що підтримує здоров'я клітин кишечника, зменшує запалення і генерує енергію для організму. Ці миші також виявилися більш стійкими до виразкового коліту, запального захворювання кишечника.

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У другому дослідження кишкової мікрофлори проводили вже на людях. Спочатку їх протягом 6 тижнів навантажували регулярними фізичними вправами, а потім у наступні 6 тижнів залишили в спокої. З'ясувалося, після тренувань у учасників збільшилася кількість бутирату, але варто було їм повернутися до звичного малорухомого способу життя, цей ефект зійшов нанівець.

Автори дослідження підкреслюють, що виявлені зміни в мікрофлорі кишечника мали місце тільки завдяки тренуванням, без будь-яких дієт.