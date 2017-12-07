Вітаміни у желейних цукерках небезпечні для дітей - результати дослідження

Дослідження ConsumerLab виявили, що вітаміни в желейних цукерках небезпечні для дітей, пишуть Vesty. Дослідження проводилося у США. Були обстежені 50 брендів цих виробів. 80% з їх числа не відповідають стандартним дієтологічних критеріям. У частини з них було небезпечно високі рівні вмісту вітамінів, в інших – надлишок цукру і консервантів.

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ConsumerLab придбав зразки 50 брендів, з них 5 – найбільш популярні в США і Канаді. У 12 марки цукерок доза вітамінів була на 24% нижче, ніж зазначено на упаковці, або на 157% вище. Значна частина полівітамінів не мала ліцензії FDA (Федерального управління США з контролю за ліками і продуктами), тобто вони не пройшли належних перевірок.

Дослідження також виявило, що в желейних цукерок для дорослих компанії Centrum бракує 10 вітамінів і поживних речовин. У популярній у США продукції компаній Vitafusion і NaterMade бракувало 9 вітамінів. У виробах компанії Smarty Pants бракувало вітамінів В1, В3, а також заліза, магнію, цинку, селену і хрому.

4 сорти цукерок містили дуже велику кількість вітаміну А. Це жиророзчинний вітамін, що накопичується в печінці та інших органах на тривалий термін. Передозування викликає отруєння, що проявляється запамороченням, нудотою, головним болем, болем у суглобах і навіть ураженням серця.

У желейних цукерок також відзначалися дуже високі рівні консервантів і цукру, що утруднює засвоєння частини мінералів і може стати причиною карієсу у дітей.

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Поради для тих, хто дає дітям полівітаміни:

1. Треба порадитися з педіатром: можливо, вітаміни вашій дитині не потрібні. Лікар може призначити аналізи крові на вміст вітамінів і заліза і, беручи до уваги зріст і вага дитини, прийти до висновку, що йому не потрібні додаткові вітаміни.

2. Натуральні корисніші: бажаніше всього отримувати вітаміни і мінерали з овочів і фруктів. Треба проконсультуватися з дієтологом про те, як скласти раціон дитини, щоб полівітаміни не знадобилися.

3. Жодних консервантів: якщо все ж полівітаміни малюкові потрібні, то треба вибирати такі, які не містять цукру і консервантів. І в будь-якому випадку купувати лише ті бренди, які ліцензовані міністерством охорони здоров'я.