Люди з музичною освітою краще розпізнають мову - учені

Нове дослідження, проведене вченими з Китаю та Канади, виявило, що музична освіта позитивно впливає на слухову і мовленнєво-рухову системи. Тому музиканти краще розпізнають мова, коли рівень фонового шуму підвищений, пише The Deccan Chronicle.

Читайте такожМедитація і музика допомагають повернути пам'ять - дослідженняУ дослідженні взяли участь 30 осіб. 15 з них були музикантами, а інші - ні. Середній вік добровольців становив 22 роки. Музиканти почали здобувати музичну освіту у віці до 7 років і займалися музикою щонайменше 10 років. Вони практикувалися тричі на тиждень.

У ході дослідження учасникам потрібно було розпізнавати різні склади при змінному рівні фонового шуму. Дослідники стежили за активністю мозку добровольців за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ). Коли фонового шуму не було, групи справлялися із завданням однаково.

При підвищенні рівня шуму музиканти розпізнавали мову краще. Це супроводжувалося активацією лівої нижньої лобової і правою слуховими зонами мозку. Також фахівці помітили: "малюнки" нейронної активності, пов'язані з фонемами, з яких складалися склади, слухових і мовно-рухових ділянках у музикантів були виразнішими. Крім того, музична освіта зміцнювала зв'язки в слухомоторній нейронній мережі.