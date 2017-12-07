У світі близько 50 мільйонів людей страждають на старече слабоумство - ВООЗ

У всьому світі налічується близько 50 мільйонів людей з деменцією, причому понад половину, майже 60% з них живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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Щорічно відбувається близько 10 мільйонів нових випадків захворювання.

За оцінками, частка загального населення у віці 60 років і старше з деменцією становить від 5 до 8 осіб на кожні 100 осіб.

За прогнозами, загальна кількість людей з деменцією складе близько 82 мільйонів чоловік в 2030 році і 152 - до 2050 року і складе 132 мільйони. Це відбуватиметься за рахунок зростання числа людей з деменцією в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Деменція — це синдром, при якому відбувається деградація пам'яті, мислення, поведінки і здатності виконувати щоденні дії.

Деменція уражає, переважно, літніх людей, але вона не є нормальним станом старіння. Ця хвороба – одна з основних причин інвалідності і залежності серед літніх людей у всьому світі. До розвитку деменції призводять різні хвороби та травми, які в першу або другу чергу викликають пошкодження мозку, такі як хвороба Альцгеймера або інсульт.

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Існує багато форм деменції. Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеною причиною деменції – на неї припадає 60-70% всіх випадків. Інші поширені форми включають судинну деменцію, деменцію з тільцями Леві (аномальні включення білка, що утворюються всередині нервових клітин) і групу хвороб, сприяють розвитку лобово-скроневої деменції (дегенерації лобової частки мозку). Між різними формами деменції немає чітких меж, і часто співіснують змішані форми деменції.