Болезаспокійливі препарати впливають на метаболічні процеси в організмі - дослідження

Учені Ньюкаслського університету у Великої Британії діийшли висновку, що частий прийом болезаспокійливих засобів може призводити до ожиріння і безсоння, пише MedicalXpress.

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Фахівці проаналізували дані, отримані в ході довготривалого дослідження UK Biobank. Було оцінено стан серцево-судинної системи та обміну речовин у 133 тисяч осіб. Крім того, вчені порівнювали такі показники, як індекс маси тіла, окружність талії і артеріальний тиск у пацієнтів, які приймали болезаспокійливі, і тих, кому були прописані тільки препарати для лікування серця.

Виявилося, що у тих, хто вживав опіоїди разом з ліками для нормалізації метаболізму і серцевої діяльності ризик ожиріння зростав на 95 %, а імовірність гіпертонії — на 63 %. Такі результати показують, що болезаспокійливі препарати, що застосовуються для боротьби з хронічними болями, слід призначати на невеликі періоди часу.

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Останнім часом лікарі все більше стурбовані тим, що опіоїди зумовлюють залежність і значну кількість побічних ефектів, зокрема, порушення нічного дихання і сну.