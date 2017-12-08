Форма обиччя може розповісти про стан здоров'я людини - дослідження

Учені з Університету Маккуорі з'ясували, що люди з худими особами видаються іншим здоровішими, пише The Daily Mail. Менша ж кількість жиру на обличчі, на думку деяких, говорить про нормальний артеріальний тиск. Ймовірно, висновки дослідників приведуть до розробки методів діагностики стану здоров'я за формою обличчя.

Читайте такожБотокс впливає на здатність співчувати і розуміти емоції співрозмовника - дослідженняФахівці зробили фото 50 малазійських китайців, 50 європеоїдів і 50 чорношкірих чоловіків з нейтральним виразом обличчя. Люди дивилися прстоо в камеру. Ще вчені виміряли Індекс маси тіла (ІМТ), відсоток жиру в організмі і артеріальний тиск цих людей. Стан здоров'я людей на фото оцінювали інші учасники тієї ж етнічної приналежності. Також були оцінені розмір і форма осіб.

У другій частині дослідження 26 представників європеоїдної групи попросили змінити 60 фотографій так, щоб люди на фото стали виглядати максимально здоровими. Форма обличчя та етнічна належність були тісно пов'язані з артеріальним тиском. Крім того, фахівці виявили: люди здавалися учасникам більш здоровими після зниження ІМТ і відсотка жиру.