У зоні конфлікту на Донбасі зростає захворюваність на ВІЛ-інфекцію серед вагітних жінок - ООН

У наступному році на надання гуманітарної допомоги жителям України потрібно 187 мільйонів доларів, повідомляє Центр новин ООН. Криза, пов'язана з конфліктом на сході країни, торкнулася 4,4 мільйона осіб. 3,4 мільйона з них потребують допомоги, 2,3 мільйона перебувають в особливо невигідному становищі. Про це заявив Гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Уолкер, представляючи в Женеві доповідь, в якому оцінюються гуманітарні потреби жителів України на майбутній рік.

Читайте такожНімеччина надасть 750 тис євро на психосоціальну опіку постраждалих через війну на ДонбасіМешканці районів, розташованих уздовж лінії зіткнення, регулярно піддаються артилерійським обстрілам, сорок відсотків з них – щодня. Щомісяця близько мільйона людей перетинає цю «лінію». Її протяжність становить 457 кілометрів, а переходів лише п'ять. Людям доводиться вистоювати довгі черги, щоб отримати соціальні виплати – пенсії і допомоги.

При цьому вся прилегла територія стрімко перетворюється в одну з найбільш замінованих територій у світі.

1,2 мільйона осіб тепер відчувають нестачу продовольства – це вдвічі більше, ніж торік. Зростає і кількість випадків стійкого до антибіотиків туберкульозу, ВІЛ і навіть поліомієліту. Показники захворюваності ВІЛ-інфікованих серед вагітних жінок в зоні конфлікту набагато перевищують середні показники по країні.

Читайте такожІз-за війни на Донеччині з початку року загинули або поранені 39 дітей - Хуг

"Гуманітарну ситуацію погіршують суворі українські зими, обмеження на доставку гуманітарних вантажів та важкі умови життя в зоні конфлікту. Переживаючи четвертий рік конфлікту, мільйони людей змушені вибирати, як витратити ті невеликі суми, що в них залишилися, - купити ліки чи продукти харчування, заплатити за оренду житла або за його опалення. Найуразливіші шукають розради в алкоголі або вдаються до сексу заради виживання", - повідомляють в ООН.

"На гуманітарні операції на сході України не вистачає коштів, а міжнародне співтовариство практично не згадує про долю жителів цієї країни", - наголошують міжнародні експерти.