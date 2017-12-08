Медики розповіли, яку хвороба можна вилікувати лікувальним голодуванням

Учені Ньюкаслського університету з'ясували, що низькокалорійна дієта (лікувальне голодування) здатна вилікувати від діабету другого типу (інсулінонезалежний діабет), пише Science Alert.

Читайте такожВідмова від сніданку зумовлює розвиток важких захворювань - вчені

У дослідженні взяли участь близько 300 осіб у віці 20-65 років, у яких був діагностований діабет протягом шести попередніх років. Для 149 людей учені розробили сувору дієту на 3-5 місяців, що складається з низькокалорійних коктейлів і супів. У день добровольці споживали не більше 825-853 калорій. Після цього періоду добровольці взяли участь у програмі, яка зберігала вагу на новому рівні.

Результати показали, що майже 90 відсотків тих, хто скинув 15 кілограмів, вилікувалися від діабету. Такого ж ефекту досягли 57 відсотків людей, що скинули 10-15 кілограмів, і 34 відсотки позбавилися від 5-10 кілограмів. У контрольній групі тільки у чотирьох відсотків пацієнтів спостерігалася ремісія.

При діабеті другого типу знижується чутливість тканин до дії інсуліну. Він найбільш часто розвивається у людей старше сорока років і пов'язаний з ожирінням.