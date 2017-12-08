Білок, що контролює розмноження клітин, впливає на внутрішній годинник - вчені

17:54, 08 грудня 2017
Зарубіжні новини
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Внутрішній годинник організму відіграє важливу роль у розмноженні клітин і запобігання раку.

hindustantimes.com


Співробітники Університетської клініки Шаріте вивчали білок RAS, пов'язаний з розмноженням клітин. Активність цього білка порушена приблизно у чверті ракових клітин у мишей. Також учені дослідили два білки-супресори пухлинного росту - INK4a та АРФА, пише The Daily Mail.

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Дослідження виявило, що білок RAS здатний впливати на внутрішній біологічний годинник. Для цього йому потрібні білки-супресори пухлинного росту.

За словами дослідників, їхні висновки свідчать про те, що внутрішній годинник організму відіграє важливу роль у розмноженні клітин і запобігання раку.

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Теги: #профілактика хвороб#здоровий сон#біологічний годинник