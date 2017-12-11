У дитячому харчуванні відомого світового виробника виявлено небезпечну бактерію

Французький виробник дитячого молока Lactalis і органи охорони здоров'я відкликають велику продукції дитячого харчування через ризик зараження на сальмонелу, повідомляє The Guardian.

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За інформацією видання, у Франції зафіксовано 26 випадків захворювання на сальмонельоз серед дітей після вживання продуктів виробицтва Lactalis.

Представник компанії Michel Nalet заявив, що "майже 7000 тонн" дитячої продукції, імовірно, були заражені сальмонелою і поки невідомо скільки небезпечної дитячої продукції вже продано, а скільки лишається на на складах.

Великі партії вже відкликають з Великої Британії, Китаю, Пакистану та з Судану.

Lactalis - один з найбільших у світі виробників молочних продуктів. Він продає дитяче молоко в пакетах від 350 до 950 грамів, які продаються в усьому світі під різними торговими марками, включаючи Milumel, Picot і Celi.