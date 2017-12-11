Медики розповіли, що необхідно для зміцнення серця і судин

Дослідження вчених виявили, що одного бігу мало для профілактики серцево-судинних захворювань, розповідає The Deccan Chronicle.

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Медики підкреслюють, що необхідно також відмовитися від шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю і куріння.

Дослідники проаналізували дані 50 осіб, які пробігли в цілому 3510 марафонів.

Учені оцінили спосіб життя і стан здоров'я добровольців. Також учасники відповіли на запитання про біг і пройшли обстеження на атеросклероз, який, як відомо, підвищує ризик інфаркту та інсульту. Дослідники хотіли з'ясувати, як біг впливав на здоров'я добровольців.

Дослідження виявило, що у 16 бігунів не було бляшок в артеріях. У 12 бігунів рівень жирових відкладень в судинах виявився низьким, у 12 - помірним, а у 10 - високим. Біг не впливав на кількість бляшок в артеріях. Крім того, біг, порівняно з нездоровим харчуванням і курінням, не чинив впливу на здоров'я серця.

Куріння і високий рівень холестерину підвищували ризик утворення небезпечних бляшок у судинах.