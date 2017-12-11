У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижчий епідемічного порогу

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижчий епідемпорога на 30,2%.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

«За 49-й тиждень епідсезону у Києві зареєстровано 19 023 хворих на грип і ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається незначне зростання захворюваності на 1,2%», - повідомив він, додавши, що інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні.

Як повідомляється, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності в основному за рахунок дорослого населення. Так, дорослих захворіло 5 219 проти 5 099 осіб за 48-й тиждень, тобто зростання на 2,3%. При цьому дітей захворіло 13 804 проти 13 696, тобто зростання на 0,8%. У структурі захворюваності діти складають 72,6%, на попередньому тижні – 72,9%.

Серед школярів захворюваність залишилася майже на рівні минулого тижня – 4 948 випадків, що складає 35,8% від загальної кількості дітей, що захворіли (за 48-й тиждень 4 925 – 36%) та 26% (за 48-й тиждень – 26,2%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

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До закладів охорони здоров’я міста за минулий тиждень госпіталізовано 210 осіб, із них – 187 дітей.

За даними КМДА, у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацію проти грипу пройщли 1 857 осіб, із початку епідемічного сезону – 21 536 осіб, із них – 5 166 дітей.