Недосипання у підлітків може призвести до алкогольної залежності - вчені

Учені Єльського університету з'ясували, що недосипання у підлітків може призвести до алкогольної залежності, пише MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь 42 підлітка, які повідомили, що протягом минулого місяця вони вживали значну кількість спиртного. Добровольцям запропонували протягом одного тижня відстежувати якість їхнього сну і обсяги випитого ними алкоголю. Для контролю за добовим ритмом організму використовувався монітор сну і активності.

Виявилося, що за короткою тривалістю сну можна було з високою точністю прогнозувати кількість випитого алкоголю. Водночас, підлітки, які вживають значні обсяги спиртного підлітки пізніше лягали спати і пізно прокидалися.