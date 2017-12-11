Дієтологи назвали ще одну корисну властивість зеленого чаю

Австралійський дієтолог Рік Хей назвав продукти для доброго сну, пише Healthista.

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На першому місці у дієтолога зелений та білий чай. L-теанін, що вони містять, допоможе заспокоїти нервову систему. На другому місці — чай з ромашки, який позбавить тривоги.

На третій позиції — кориця. Річ у тому, що кожні кілька годин люди прокидаються через коливання рівня цукру в крові. Кориця допоможе стабілізувати цей показник, а у хворих на діабет навіть знизити його.

Дієтолог також рекомендує вживати імбир, лакрицю, маракуйю, лимон або лайм і плоди баобаба, які містяться в різних вітамінних комплексах. Всі ці продукти заспокоюють нервову систему, а тому позитивно впливають на сон.