Розвиток раку молочної залози залежить від маси тіла жінки - учені



Надмірна маса тіла збільшує ризик розвитку раку молочної залози, позаяк жирові клітини виробляють гормони, що сприяють формуванню пухлин. Нове дослідження довели, що втрата зайвої маси тіла захиститися від раку молочної залози, розповідає Zee News.

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Фахівці із США проаналізували дані 61000 жінок віком від 50 до 79 років. За учасницями стежили протягом 11 років.

Дослідження виявило, що втрата ваги істотно знижувала імовірність розвитку раку молочної залози. ТУ жінок, які втратили 5% від власної ваги, ризик раку знизився на 12%. А у тих, хто втратив 15% від своєї ваги, ризик став на 37% нижчим.