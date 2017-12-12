Медики розповіли про серйозну небезпеку від домашніх тварин

Медики в США стурбовані поширенням паразитичних плоских червів Echinococcus multilocularis, зараження якими може призвести до смерті, пише ScienceAlert.

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Їхніми носіями зазвичай стають гризуни та інші дикі тварини, однак гельмінти потрапляють також у собак і кішок і можуть передаватися від них людям.

Паразит призводить до смерті в 50-75% випадків, якщо його вчасно не виявити і не видалити хірургічним способом уражені тканини. Для людей з порушеннями функцій імунної системи показники смертності вище.

У 2009 році був зареєстрований перший випадок печінкової форми гельмінтозу у домашньої собаки, що мешкала в Британській Колумбії (провінція Канади). З тих пір зафіксовані тяжкі випадки зараження у семи собак в Західній Канаді і чотирьох собак в Онтаріо.

Фахівці проаналізували ДНК Echinococcus multilocularis, виявлених у домашніх тварин, і з'ясували, що паразити були пов'язані з стрічковими черв'яками, які мешкали в Швейцарії, Німеччини, Австрії та Франції. Дослідники дійшли висновку, що гельмінтів в Північну Америку занесла собака з Європи. Згодом черв'яки були виявлені у диких північноамериканських тварин, у тому числі лисиць і койотів.

Собак, в організм яких потрапляє паразит, дуже важко вилікувати. Як пише видання, близько половини заражених тварин, які брали участь в швейцарському дослідженні, довелося приспати.