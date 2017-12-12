Педіатри розповіли, чому діти мають спати разом з мамою

Доктор Нільс Бергман з Університету Кейптауна і його колеги виявили, що дводенні немовлята у дитячих ліжечках спали менше, ніж на грудях у матері, пише The Daily Mail. Також сон на дитячому ліжечку негативно впливав на серце немовлят. За словами дослідників, коли діти сплять окремо, зв'язки між ними і матір'ю, а також розвиток мозку порушуються.

Читайте такожВчені встановили, що грудне молоко - це природний антибіотикУ дослідженні взяли участь 16 дітей. Діти спали на грудях у матері або в ліжечку біля її ліжка. Рівень стресу, який діяв на серце дітей, виявився втричі вищий, коли вони спали окремо. Крім того, в дитячих ліжечках у немовлят рідше чергувалися фази швидкого й повільного сну.

Всього у 6 з 16 дітей в ліжечку наставала фаза повільного сну, і якість цього сну було набагато гірше. Педіатри відзначають, що чергування фаз сну грає ключову роль в розвитку мозку. Стрес і нстача сну можуть призвести до негативних наслідків. Бергман вважає, що здорові новонароджені повинні перші кілька тижнів спати на грудях у матері, потім до 3-4 років їм потрібно спати з нею в одному ліжку.