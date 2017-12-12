Струс мозку є однією з найбільш поширених травм серед спортсменів - дослідження

Струс мозку є однією з найбільш поширених травм серед спортсменів. Учені з Колумбійського університету в Нью-Йоркері вивчили гендерні відмінності за цього виду травми, ступеня складності та відновного періода, пише ОvidІnsights.

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У дослідженні взяли участь 1200 студентів спортивного факультету. Виявилося, що ризик струсу мозку у жінок був вищим (23,3%), ніж у чоловіків (17%).

Відрізнявся і перебіг захворювання: поряд з класичними симптомами, такими як головний біль, порушення концентрації і запаморочення, представники сильної статі, в основному, скаржилися на проблеми з пам'яттю, а слабка стать – на поганий сон.

Учені поки не можуть відповісти, у чому причина більшої схильності до струсу мозку у жінок, але ясно одне – командним лікарям, батькам та тренерам слід враховувати цей факт при організації відновного періоду у спортсменок.