ВООЗ: 32 % витрат кожної країни на охорону здоров'я оплачують самі пацієнти

Щорічно через необхідність оплачувати медичні послуги з власної кишені 100 мільйонів людей опиняються за межею бідності, а 150 мільйонів переживають фінансову катастрофу. Багато жителів планети вмирають тільки тому, що у них немає коштів на оплату послуг лікаря або в місцях їх проживання немає, наприклад, акушерок, які допомогли б прийняти пологи.

Читайте такожУ зоні конфлікту на Донбасі зростає захворюваність на ВІЛ-інфекцію серед вагітних - ООНПро важливість забезпечення загального медичного обслуговування нагадали делегати Генеральної Асамблеї ООН, прийнявши дві резолюції з цього питання.

За даними ВООЗ, в середньому близько 32 відсотків витрат кожної країни на охорону здоров'я оплачують самі пацієнти. Щонайменше 400 мільйонів людей у світі не мають доступу до однієї або декількох основних медико-санітарних послуг.

В ООН нагадали, що право на здоров'я – це одне з основних прав людини.

Співавтори резолюції Генеральної Асамблеї ООН наголосили, що всі люди без якої б то не було дискримінації повинні мати рівний доступ до якісних профілактичних, лікувальних, реабілітаційних і паліативним базових медичних послуг, а також до безпечним, доступним за ціною, ефективним та якісних ліків.

У резолюції міститься заклик до держав-членів забезпечувати здорову і активну старість свого населення і розвивати систему догляду за літніми людьми. Генеральна Асамблея призвала всі держави-члени усувати несправедливість і нерівність у сфері охорони здоров'я. Держави-члени ухвалили збільшувати кількість і якість робочих місць у галузі охорони здоров'я.

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За даними ООН, до 2030 року потреба в медичних працівниках у світі практично подвоїться, що призведе до створення приблизно 40 млн нових робочих місць у цьому секторі. Експерти побоюються, що до 2030 року світ зіткнеться з браком приблизно 18 млн. медиків.

В одній із резолюцій Генеральна Асамблея проголосила 12 грудня Міжнародним днем загального медичного обслуговування. В інший постановила провести в 2019 році засідання високого рівня з питання про загальний доступ до медицини.