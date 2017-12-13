Медики запропонували новий метод лікування дітей з тяжкою харчовою алергією

Медики представили терапію для дітей, які страждають від більш ніж однієї важкої харчової алергії, пише Health Day.

Майже у третини людей з харчовою алергією фіксуються реакції більше ніж на один продукт. Спеціально для таких випадків Медична школа Стенфордського університету протестувала нову схему лікування.

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Зазвичай при множинній алергії лікарі просто радять утримуватися від всіх проблемних продуктів. Це непросто і загрожує недоїданням. Однак ліків проти множинної алергії немає.

В рамках останнього дослідження вчені випробували унікальний підхід на 48 дітей 4-15 років, що мали множинну алергію, включаючи алергію на мигдаль, кешью, яйця, фундук, молоко, арахіс, кунжут, сою, волоські горіхи, пшеницю.

В основі терапії лежав препарат проти астми омалізумаб з імунотерапією (влаштовувався контакт з алергенами з поступовим збільшенням дозування). Омалізумаб безпечно прискорював процес звикання до алергенів. Загальний курс лікування препаратом тривав 8 тижнів перед тим, як починалася імунотерапія. Далі йшли ще 8 тижнів комбінованого лікування і ще 20 тижнів імунотерапії. У підсумку 85% пацієнтів з основної групи змогли нормально переносити невеликі дози двох харчових алергенів проти 33% пацієнтів з контрольної групи приймали плацебо.