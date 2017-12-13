Британські кардіохірурги врятували немовля, народжене із серцем поза тілом (відео)

Лікарям у Великої Британії вперше вдалося врятувати дитину, яка народилася з рідкісною аномалією - серце дівчинки перебувало поза її тіла.

Читайте такожСтворений повністю імплантується кардіостимулятор для лікування утробної блокади серця

Новонароджена перенесла три операції, перша з яких була зроблена через 50 хвилин після народження, повідомляє BBC.

В операції брали участь близько 50 фахівців.

Це перший випадок у Великій Британії, коли дитині з цією рідкісною аномалією (таких дітей всього кілька на мільйон) вдалося врятувати життя.

У США такі випадки є поодинокими.