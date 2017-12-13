Британські кардіохірурги врятували немовля, народжене із серцем поза тілом (відео)
16:32, 13 грудня 2017Зарубіжні новини
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Це перший випадок у Великій Британії, коли дитині з цією рідкісною аномалією вдалося врятувати життя.
В операції брали участь близько 50 фахівців / pixabay.com
Лікарям у Великої Британії вперше вдалося врятувати дитину, яка народилася з рідкісною аномалією - серце дівчинки перебувало поза її тіла.
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Новонароджена перенесла три операції, перша з яких була зроблена через 50 хвилин після народження, повідомляє BBC.
В операції брали участь близько 50 фахівців.
Це перший випадок у Великій Британії, коли дитині з цією рідкісною аномалією (таких дітей всього кілька на мільйон) вдалося врятувати життя.
У США такі випадки є поодинокими.
Британські лікарі врятували немовля, яке народилося із серцем назовні
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