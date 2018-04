Учені виявили нову причину розвитку слабоумства

Група вчених під керівництвом професора Гарту Купера з Університету Манчестера з'ясувала, що скупчення сечовини у клітинах і тканинах тіла може завдати непоправної шкоди головному мозку, пише Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте такожЯк розпізнати деменцію: медики розповіли про ранні симптоми

За словами фахівців, рівень сечовини в мозку безпосередньо пов'язаний з синдромом Гентінгтона (одна з форм недоумства).

Однак висновки можна спроектувати на всі форми деменції. Сечовина - це хімічна сполука, що формується в результаті розпаду білків до амінокислот. Цей процес призводить до утворення токсичного аміаку, особливо небезпечного для мозку. У печінці аміак перетворюється на сечовину, а звідти вона вже надходить у кров, що циркулює по організму і виводиться нирками у процесі фільтрації.

Токсичною концентрацією, на думку вчених, є перевищення норми в чотири рази. Лікарі вже використовують препарати на основі лактулози для зниження рівня аміаку в інших частинах тіла. Можливо, коли-небудь буде створено ліки, здатні зупинити розвиток слабоумства, припускають вчені.