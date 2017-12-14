У 2016 році в світі було перероблено лише 20% електронних відходів, які шкодять здоров'ю людей - ООН

У 2016 році в світі було перероблено лише 20% електронних відходів, які становлять загрозу навколишньому середовищу і здоров'ю людей.

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У 2016 році в світі було перероблено лише 20% електронних відходів, які становлять загрозу навколишньому середовищу і здоров'ю людей - ООН

Київ. 14 грудня. УНІАН. У 2016 році в світі було перероблено лише 20% електронних відходів, які становлять загрозу навколишньому середовищу і здоров'ю людей.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це йдеться в новій доповіді організації.

В ООН стурбовані обсягами електронних відходів, які здебільшого не переробляються і виявляються на звалищах.

Лише минулого року з ужитку було виведено 44,7 мільйона тонн мобільних телефонів, комп'ютерів, відеокамер, телевізорів, пилососів, холодильників та іншої побутової електроніки.

У 2016 році вага електронного «сміття» дорівнювала вазі дев'яти Великих пірамід Гізи або чотирьох з половиною тисяч Ейфелевих веж. Цим електронним сміттям можна завантажити 1,23 мільйона 18-колісних вантажівок, які вкриють весь шлях від Нью-Йорка до Бангкока і назад.

Міжнародне право вимагає проводити належну утилізацію електорніки, яка вийшла з ладу. Але в 2016 році було зібрано і перероблено лише 20% усіх електронних відходів. Більшість старих мобільних телефонів, комп'ютерів і телевізорів виявилися на міських звалищах, були спалені разом з іншим сміттям або складуються в гаражах і подвір‘ях.

При цьому автори доповіді відзначають, що переробка електронних відходів може принести значний дохід, адже при виробництві смартфонів та інших електронних виробів використовуються золото, срібло, мідь, платина та інші цінні метали, які сьогодні разом технікою, яка відслужила, також потрапляють до сміттєвих баків. Експерти підрахували, що торік вартість викинутих цінних матеріалів, які можна було б отримати, становила 55 млрд доларів - а це ВВП більшості країн світу.

Різке зростання електронних відходів пояснюється тим, що з кожним роком електроніка стає дедалі доступнішою більшості сімей навіть у бідних країнах.

Жителі США, Китаю і Європи змінюють свої смартфони кожні півтора-два роки.

Експерти побоюються, що, якщо така тенденція збережеться, то вже до 2021 року обсяг електронних відходів зросте на 17% і становитиме 52,2 мільйона тонн.

У середньому в 2016 році у всьому світі на душу населення припадало 6,1 кг електронного брухту, що на 5% більше, ніж у 2014 році. Найвищі обсяги електронного сміття на душу населення - в Норвегії: 28,5 кілограма, а також в Австралії і Новій Зеландії - по 17,3 кілограма.

У Європі загалом на одну людину припадає 16,6 кілограмів електронних відходів. На європейському континенті щорічно викидають 12,3 мільйона тонн електроніки. З них 1,9 млн тонн припадає на Німеччину і по 1,6 млн. тонн на Велику Британію і Росію. Разом з тим, експерти ООН встановили, що у європейців найвищий рівень утилізації електроніки - 35%.

У США викидають по 11,6 кілограма електронних відходів на душу населення, а збирають і переробляють 17% такого брухту.

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Експерти ООН закликають усі країни світу вжити рішучих заходів, спрямованих на організацію належної утилізації та переробки електронних відходів.

Сьогодні вже 66% населення живуть у 67 країнах світу, де діють нормативні акти, які регулюють управління електронними відходами. Однак на практиці ухвалені нормативні акти не виконуються повною мірою. Про долю більшості електроніки, яка вийшла з ладу, нічого не відомо.

Звалища старих мобільних телефонів, холодильників, телевізорів та іншої електроніки становлять серйозну загрозу навколишньому середовищу і здоров'ю населення в багатьох країнах світу.