Голодування поліпшує роботу мозку - дослідження

Співробітники Національного інституту з проблем старіння США дізналися, як можна поліпшити роботу мозку, повідомляє Newsweek.

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Учені роблять ставку на лікувальне голодування. На прикладі гризунів було встановлено, що клітини мозку мишей, яких на певні проміжки часу регулярно змушували голодувати (утримувалися від їжі через день), розвивалися швидше, ніж у тварин, яким давали більше їжі. Висновки актуальні й для людей.

На думку вчених, виявлена особливість, мабуть, сформувалася в процесі еволюції в природі - предкам людини доводилося час від часу стикатися з голодуванням. А, отримуючи доступ до їжі, організм відразу намагався використовувати поживні ресурси для прискорення росту мозку.

Цей ефект може бути пов'язаний з нейротрофічним чинников мозку. Даний білок впливає на здатність людини до навчання і запам'ятовування, стимулюючи ріст нейронів і синапсів (місця сполукя нейронів). По мірі старіння рівень нейротрофічних фактора мозку падає. Це ж відбувається на тлі розвитку нейродегенеративних захворювань на зразок хвороби Альцгеймера.

Голодування ж здатне підвищити концентрацію важливого білка: у мишей, яких змушували голодувати, було на 50% більше нейротрофічних чинників мозку, ніж у тварин з контрольної групи.