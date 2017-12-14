Британський трансплантолог випалював свої ініціали на донорських печінках своїх пацієнтів

Британського хірурга-трансплантолога Саймона Бремхолла усунули від роботи в госпіталі королеви Єлизавети II за те, що він випалив свої ініціали на донорських печінках двох пацієнтів, пише Daily Mirror.

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Колеги 53-річного лікаря подали на нього в суд за те, що він залишав «автографи» зі своїми ініціалами S і B. Це вдалося виявити під час однієї з операцій з трансплантації донорської печінки пацієнта.

Співробітники лікарні розповіли, що чоловік скористався спеціальним апаратом, яким зазвичай припікають кровоносні судини для якнайшвидшого загоєння.

У госпіталі він пропрацював 12 років і вважався досвідченим фахівцем у галузі транспланталогії. Точна кількість постраждалих пацієнтів з'ясовується.

За словами одного з колег Бремхолла, «якщо сім'я покійного погоджується віддати його орган потребує пацієнту, вона явно не очікує подібного знущання».

Зазначається, що суд не тільки усунув лікаря від роботи, але і позбавив його лікарської практики.