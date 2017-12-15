Психологи розповіли, чому необхідна чітка межа між роботою і відпочинком

Люди, які змішують роботу і відпочинок, частіше страждають на виснаження, крім того, у них знижений рівень добробуту, пише The Daily Mail.

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Це виявило нове дослідження, проведене психологами з Університету Цюриха. У ньому взяли участь близько 2000 чоловіків і жінок (середній вік - 42 роки).

Учасники працювали в різних сферах. 7 з кожних 10 були одружені. 50% працювали 40 годин на тиждень або більше. Добровольці відповіли на ряд питань про межі між роботою та особистим життям.

Учасники розповіли, як часто вони працювали вдома, у вихідні і думали про роботу під час відпустки. Також вчені оцінили рівень благополуччя добровольців.

Дослідники виявили, що учасники, у яких відсутня чітка межа між роботою і відпочинком, частіше стикалися з виснаженням і зниженням рівня добробуту. Вони рідше брали участь у заходах, допомагають розслабитися і відпочити від роботи. За словами фахівців, через це підвищуються рівні стресу і тривоги.