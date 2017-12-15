Щорічно у світі через ускладнення, зумовлені грипом, помирають 650 тисяч людей - ВООЗ

Щорічно 650 тисяч осіб помирають від респіраторних захворювань, пов'язаних з сезонним грипом, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожМедики попереджають, що в холодні і вітряні дні високий ризик серцевого нападуНайбільшому ризику піддаються люди старше 75 років, а також мешканці найбідніших регіонів планети. Найчастіше внаслідок ускладнень, зумовлених грипом, помирають в Африці на південь від Сахари, на Близькому Сході і в Південно-Східній Азії.

Оприлюднені дані значно перевищують попередні підрахунки, зроблені більше 10 років тому. Тоді загальносвітова кількість смертей від грипу становила від 250 до 500 тисяч. Експерти відзначають, що на цей раз проводився ширший аналіз даних. Зокрема, фахівці зібрали інформацію з більшого числа країн.

У ВООЗ рекомендують щороку робити щеплення проти грипу, щоб уникнути як самого захворювання, так і можливих ускладнень. Вакцинація особливо важлива для літніх людей, вагітних жінок і медичних працівників.