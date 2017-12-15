Проблема ожиріння - у голові: учені винайшли ефективний метод схуднення

Для людей, схильних до переїдання, співробітники Нью-йоркського Університету розробили нову терапію, пише PNAS.

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Дослідники довели, що відчуття голоду можна притупити з допомогою стимуляції нейронів. Експерти визнають, що і люди, і тварини схильні до емоційного переїдання (під впливом емоцій вживається їжа, навіть якщо немає голоду).

Виходячи з цього, вчені дійшли висновку, що для контролю цього процесу необхідно впливати на лімбічну систему, яка відповідає за органи почуттів, а також прояви агресії і стресу.

Харчова поведінка контролюється різноманітними нейронами і нейронними ланцюгами, зосередженими в основному в гіпоталамусі і задньому мозку ссавців.

Щоб перевірити свою теорію, фахівці вводили гризунам нейролептик клозапін-N-оксид. Він впливає на нейрони перегородкових ядер. Це дозволяло значно скоротити обсяги споживання їжі. Що важливо, побічних ефектів виявлено не було. Тож методику можна використовувати і щодо людей, наголошують учені.