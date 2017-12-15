Медики розповіли про ще одну корисну властивість гарячого чаю

Американські вчені виявили, що щоденне вживання гарячого чаю пов'язано зі зниженням на 74 відсотка ймовірності розвитку глаукоми у порівнянні з використанням інших безалкогольних напоїв, пише British Journal of Ophthalmology.

Вживання кави (з кофеїном і без), холодного чаю, чаю без кофеїну та інших безалкогольних напоїв, у свою чергу, жодним чином не було пов'язано з імовірністю розвитку глаукоми.

Після аналізу впливу діабету і куріння на розвиток захворювання автори встановили, що щоденне вживання саме гарячого чаю виявилося пов'язаним з меншим ризиком появи глаукоми.

Читайте такожДієтологи назвали ще одну корисну властивість зеленого чаю

У ході національного опитування, проведеного в 2017 році, 1 678 осіб пройшли повне обстеження очей, у 84 з них (п'яти відсотків) виявлені симптоми глаукоми. Учасникам опитування задавалися питання про те, як часто і в яких кількостях за останній рік вони вживали напої з кофеїном і без.

Глаукома виникає через підвищення внутрішньоочного тиску, що призводить до пошкодження зорового нерва. Хвороба є однією з провідних причин сліпоти в усьому світі. Глаукома виявлена у 57,5 мільйона осіб, очікується, що до 2020 року ця кількість зросте до 65,5 мільйона.

У червні 2016 року Міжнародне агентство з вивчення раку при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) визнала вживання надмірно гарячих напоїв (наприклад, кави та чаю) небезпечними для здоров'я.