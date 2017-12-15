Європарламенту не вистачило трьох голосів, щоб заборонити шаурму

За інформацією сайту Metro, в Європарламенті відбулося голосування, за ходом якого з напруженням стежили тисячі власників закусочних у всій Європі. Під загрозою заборони виявилася популярна у європейців шаурма.

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Однак для закону, що забороняє шаурму, Європарламенту не вистачило трьох голосів.

Європейських законодавців турбує те, що при виробництві популярної страви використовуються фосфати, що роблять м'ясо м'якшим. Комітет охорони здоров'я Європарламенту посилався на дослідження, що нібито доводить зв'язок фосфатів з серцево-судинними захворюваннями.

Дієтологи наголошують, що в одній порції популярного фаст-фуду міститься понад тисячу калорій. Мова йде лише про м'ясну порції в піті, без урахування калорійних і жирних салатів, хумусу і тхіни. Це становить 50% від денної норми, яку має отримувати з їжею жінка, і 40% від денної норми для чоловіка. Крім того, ця страва, зазвичай, дуже пересолена. Наприклад, у порції м'яса міститься 98% денної норми солі.

Апетитна і соковита шаурма також містить 65% від денної норми "корисних" жирів та 98% від денної норми насичених жирів.

Водночас представник німецької асоціації виробників попередив, що заборона буде мати важкі наслідки для економіки. У закусочних, що спеціалізуються на донер-кебабах, працюють 100 тисяч осіб, а річний обіг індустрії становить 16,5 мільярда доларів.

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В Європарламенті відбулося голосування, за ходом якого з напругою стежили тисячі власників закусочних по всій Європі. Під загрозою заборони виявилася популярна у європейців шаурма.

Європейських законодавців турбувало те, що при виробництві популярного страви використовуються фосфати, роблять м'ясо м'якше. Комітет охорони здоров'я Європарламенту посилався на дослідження, нібито доводить зв'язок фосфатів з серцево-судинними захворюваннями.