Стовбурові клітини виявили свою ефективність у терапії ДЦП - дослідження

Результати клінічного дослідження щодо застосування клітин з пуповинної крові для лікування ДЦП виявили значне поліпшення показників рухової функції та щільності нейронних зв'язків у пацієнтів, повідомляє Stem Cells Translational Medicine.

Читайте такожУчені описали, як глутамін контролює генетичну програму в клітиніУчені з Університету Дьюка (США) підвели підсумки другої фази рандомізованого плацебо-контрольованого клінічного дослідження щодо застосування власних гемопоетичних стовбурових клітин з пуповинної крові для лікування ДЦП. У дослідженні взяли участь 63 дитини віком від 1 року до 6 років. Внутрішньовенна ін'єкція стовбурових клітин крові була проведена 32 пацієнтам, 31 дитині було введено плацебо. Зразки пуповинної крові для лікування були передані з 16 міжнародних банків пуповинної крові з різних країн.

Найбільший ефект від трансплантації спостерігався у пацієнтів, які отримали понад 20 млн стовбурових клітин пуповинної крові на 1 кг маси тіла, незалежно від віку, етіології та тяжкості захворювання. У цих пацієнтів через рік після трансплантації спостерігалися значні поліпшення рухових функцій і щільності нейронних зв'язків.