У Сальвадорі за народження мертвої дитини жінок ув'язнюють на 30 років

Апеляційна палата одного з судів Сальвадора затвердила вирок Теодоре Васкес, обвинуваченій у вбивстві своєї ненародженої дитини. Це звинувачення поширюється на жінок, яких підозрюють у навмисному перериванні вагітності. В ООН вже закликали Сальвадор призупинити дію статті 133, що передбачає покарання за аборт і «вбивство з обтяжуючими обставинами».

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Теодора Васкес була на дев'ятому місяці вагітності, коли відчула сильний біль і викликала «швидку допомогу». Жінка втратила свідомість, а прийшовши до тями, дізналася, що дитина народилася мертвою. У 2008 році її визнали винною в навмисному вбивстві і засудили до 30 років в'язниці.

У ході недавнього візиту в Сальвадор Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн зустрівся з Теодорою Васкес і ще трьома затриманими жінками, які пережили викидень або ускладнення, пов'язані з вагітністю. Його прес-секретар Ліз Троссел нагадала, що, починаючи з 1988 року понад 40 жінок отримали терміни за подібними звинуваченнями.

«У Сальвадорі прийнято один із самих драконівських законів у світі, що встановлює абсолютний заборона на аборти незалежно від обставин – навіть у тому випадку, якщо жінка була згвалтована або її життю загрожує небезпека», - зазначила представниця Управління ООН з прав людини.

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Ліз Троссел додала, що цей закон, як правило, застосовується до жінок з бідних верств населення. Невідомо жодного випадку, щоб за подібними звинуваченнями у в'язницю потрапила заможна жінка.

В ООН стверджують, що всі ці справи не відповідають міжнародним стандартам правосуддя. Правозахисники ООН і зажадали, щоб жінок, які перебувають в ув'язненні, негайно звільнили, і закликали Сальвадор скасувати заборону на аборти.