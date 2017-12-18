Близько третини жінок від 16 до 24 років мають серйозні проблеми з психічним здоров'ям - дослідження

Близько третини у віці від 16 до 24 років мають серйозні проблеми з психічним здоров'ям, пише The Daily Mail.

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Дослідники з Національної служби охорони здоров'я Великої Британії опитали 8000 осіб. Фахівці встановили, що 28% жінок у віці від 16 до 24 років мали серйозні проблеми з психікою. Чоловіки цього віку стикалися з такими проблемами майже в 2 рази рідше.

На психічні розлади страждали 24% жінок 45-54 років. Проте з віком поширеність проблем з психікою серед представниць прекрасної статі знижувалася. Так, психічні розлади були всього у 16% учасниць старше 65 років і у 14% жінок старше 85 років. А ось психічний стан чоловіків з віком погіршувався. 19% представників сильної статі старше 85 років мали психічні розлади.

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За словами вчених, самотні, овдовілі та розведені чоловіки старше 85 років були більш схильні до депресії. Серед жінок ризик депресії виявився вище у заміжніх. Дослідники припускають, що, імовірно, поліпшення психічного стану жінок пов'язано з тим, що вони перестають нести відповідальність за своїх дітей і літніх батьків.