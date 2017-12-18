Кожен долар, вкладений в охорону здоров'я, принесе 20 доларів прибутку - ООН

Добре здоров'я – це одне з основних прав людини і двигун економічного розвитку. Кожен долар, вкладений в охорону здоров'я, принесе 20 доларів прибутку, про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи в Токіо на форумі, присвяченому питанню загального медичного обслуговування.

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«Наша мета полягає в забезпеченні захисту фізичного і психічного здоров'я всіх. Саме здоров'я є результатом і одночасно двигуном прогресу. Здоров'я має бути в центрі наших зусиль з побудови більш стійкого і процвітаючого майбутнього», - заявив Генеральний секретар ООН

Він підкреслив, що всі люди у світі повинні мати можливість отримувати якісне і недороге медичне обслуговування.

Генеральний секретар ООН нагадав про досягнення у сфері охорони здоров'я в останні роки, але підкреслив, що величезні масштаби нерівності у світі призводять до того, що багатьом медична допомога недоступна. Щорічно через необхідність оплачувати медичні послуги з власної кишені 100 мільйонів людей опиняються за межею бідності.

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В останні роки в сфері охорони , за словами Генерального секретаря ООН, виникли нові проблеми, в тому числі пов'язані з зростанням стійкості вірусів до протимікробних препаратів, наслідками зміни клімату і зростанням випадків хронічних захворювань. Генеральний секретар ООН привернув увагу до загрози туберкульозу, зазначивши, що минулого року більше чотирьох мільйонів випадків цього захворювання не були офіційно зареєстровані і, таким чином, люди з цією недугою не змогли почати необхідне лікування.