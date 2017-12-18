Що лікує музика: неврологи озвучили результати нових досліджень

Музика справляє потужний ефект на людину, і цим треба користуватися, вважають учені, пише Zee News.

Музика здатна поліпшувати стан людей у ситуації підвищеного емоційного або розумового напруження. До речі, дивно, але музика впливає і на людей, і на тварин.

Читайте такожМузика впливає на мозок, як і психотропні речовини - учені

Багато людей несвідомо звертаються до музики, якщо їм сумно. Музика здатна заспокоїти і підняти настрій. А якщо вона застосовується в рамках стратегії щодо лікування депресії, то можна домогтися гарних результатів. Неврологи зробили цей висновок, проаналізувавши інші наукові роботи.

Вони врахували дані 421 людини з депресією. Пацієнти починали демонструвати менше симптомів депресії, якщо до терапії додавали музику. Плюс, музична терапія знижувала тривожність, поліпшувала функціонування у повсякденному житті, не провокуючи особливих побічних ефектів.

Музична терапія буває різних видів - пасивна терапія передбачає прослуховування музики, а активна - гру на інструменті, спів або участь в якомусь музичному дійстві. Неврологи виявили, що музична терапія активує зони мозку, задіяні у регулюванні емоцій. Тому радісна і сумна музика справляє різний ефект.