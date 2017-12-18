Названо новий побічний ефект від прийому вітамінів

Вітамінні добавки сприяють підвищенню рівня енергії та продуктивності, схуднення, зниження стресу і позбавлення від зморшок. Але деякі люди через зловживання вітамінами ризикують зіткнутися з печією, попереджає доктор Девід Кац. Таблетки можуть подразнювати стравохід і спричиняти потрапляння деяких кислот зі шлунку до стравоходу, пише Zee News.

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Крім того, фахівець вважає, що печія може виникати через розмір або форми таблеток. Тому Кац рекомендує спочатку перейти на іншу марку вітамінів. Якщо після цього проблема збережеться, ймовірно, варто взагалі відмовитися від добавок.

Хорошою альтернативою можуть стати рідкі вітаміни. Їх легше проковтнути, і подразнення зведеться до мінімуму. Людям, вимушеним відмовитися від вітамінних добавок, дієтологи радять їсти більше фруктів, овочів і цільних злаків. Це допоможе запобігти дефіцит поживних речовин.