Неврологи розповіли про ще один симптом недоумства

Учені з Асоціації хвороби Альцгеймера додали до списку ще один симптом розвитку слабоумства - людина починає повторювати одні й ті ж дії, пише Zee News.

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Людина, у якої починає розвиватися деменція, починає кілька разів на день голитися, збирати якісь предмети, задає одні й ті ж питання.

Причина - згасання клітин мозку. При цьому зовнішні фактори можуть бути і причиною описаних симптомів. Експерти підкреслюють: люди, що задають одні і ті ж питання, можливо, намагаються виразити певну тривогу, попросити про допомогу, впоратися з тривогою або відчуттям відсутності особистої безпеки.

Депресія, до речі, також є симптомом деменції. Зміни настрою, зміна характеру, апатія, млявість, сплутаність свідомості, проблеми з орієнтацією в просторі, втрата нитки розмови, - все це теж тривожні симптоми.

На даний момент у світі налічується близько 47 мільйонів осіб з деменцією. І очікується подальше зростання кількості осіб з деменцією.