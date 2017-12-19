Біль у суглобах і спині не пов'язаний з поганою погодою - вчені
12:42, 19 грудня 2017Зарубіжні новини
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Дослідники вивчили дані півтора мільйонів американців.
Біль у спині не пов'язаний з погодою / sunny7.ua
Погана погода не впливає на біль у суглобах і спині. Такого висновку дійшли учені з Гарвардського університету (США), пише BMJ.
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Дослідники вивчили дані півтора мільйонів американців у віці 65 років і старше, які у 2008-2012 роках зверталися до лікарів понад 11 мільйонів разів.
Порівнявши кількість візитів пенсіонерів у дощові і сонячні дні з урахуванням характеристик пацієнтів, хронічних захворювань і географічних умов, вчені з'ясували, що в сонячні дні скарг на болі було навіть трохи більше.
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