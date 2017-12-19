Біль у суглобах і спині не пов'язаний з поганою погодою - вчені

12:42, 19 грудня 2017
Зарубіжні новини
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Дослідники вивчили дані півтора мільйонів американців.

sunny7.ua

Погана погода не впливає на біль у суглобах і спині. Такого висновку дійшли учені з Гарвардського університету (США), пише BMJ.

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Дослідники вивчили дані півтора мільйонів американців у віці 65 років і старше, які у 2008-2012 роках зверталися до лікарів понад 11 мільйонів разів.

Порівнявши кількість візитів пенсіонерів у дощові і сонячні дні з урахуванням характеристик пацієнтів, хронічних захворювань і географічних умов, вчені з'ясували, що в сонячні дні скарг на болі було навіть трохи більше.

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Теги: #біль у суглобах#больовий синдром