Третина пацієнтів з діабетом відмовляється від лікування через тяжкі побічні ефекти - дослідження

Учені підрахували частоту відмови від медикаментозної терапії діабету 2 типу через розвиток побічних ефектів, пише MedicalXpress.

Читайте такожМедики розповіли, яку хвороба може вилікувати лікувальне голодуванняАвтори дослідження проаналізували медичну інформацію 1,6 млн пацієнтів з діабетом 2 типу, які брали участь у 48 клінічних та наглядових дослідженнях прихильності до терапії ін'єкційними та пероральними препаратами.

Найчастіше через побічні ефкти пацієнти припиняють приймати метформін (у 30% випадків), на другому місці виявилися препарати з класу похідних сульфонілсечовини – хворі в 23% випадків кидають терапію через небажаних явищ. Ще близько 20% хворих з цієї причини перестають приймати піоглітазон.

Найвища прихильність терапії спостерігалася серед пацієнтів, які використовували препарати з нового класу гліптинів (інгібітори дипептидилпептидази 4 типи), в цьому випадку показник відмови від лікування через побічні ефекти склав лише 10-20%.