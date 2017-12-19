Дієтологи розповіли, чим корисне ківі

Дієтологи зазначають, що вживання ківі зміцнює імунну систему людини, підсилює відновні функції і стресостійкість організму.

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Вживаючи ківі кожен день можна позбавити свій організм від шкідливого холестерину, зміцнити стінки дрібних судин і капілярів, нормалізувати склад крові, знизити ризик розвитку тромбозу, запобігти розвитку гіпертонії.

Ківі багатий на фруктові кислоти, тому його вживання може викликати пощипування, легке печіння в ротовій порожнині. Дітям не варто давати велику кількість ківі через ризик виникнення дерматозів ротової порожнини. Не варто вживати ківі разом з молоком. Пам'ятайте, що надмірне вживання цього фрукта може призвести до алергії.

Медики відзначають, що речовини, які містяться ківі, благотворно впливають на серцеву діяльність, активізують клітинний обмін, покращують травлення, мінімізують ризик виникнення онкозахворювань.

Цей продукт є відмінним профілактичним засобом при ревматичних хворобах, запобігає розвиток сечокам'яної хвороби, покращує роботу дихальної системи.

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Доведено, що одне ківі на десерт здатне запобігти тяжкості в шлунку, допоможе позбутися печії, виведе зайвий натрій з організму (це корисно тим, хто любить солону їжу).

Часто ківі використовується в складі різних масок для обличчя, після цього шкіра стає м'якою, бархатистою, поліпшується тургор тканини, відновлюється здоровий колір обличчя.