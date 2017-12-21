В Ізраїлі почали робити кесарів розтин без швів, через 3 години можна встати з ліжка

В останні тижні в Ізраїлі були успішно виконані 3 операції за новою методикою - без швів, пов'язок, а головне - з меншим ризиком ускладнень і швидким одужанням, повідомляють Вести.

Читайте такожАмериканські медики назвали негативні наслідки кесарева розтину для дитини

Одна з 4 операцій у розвинених країнах – це кесарів розтин. Зазвичай після нього жінки скаржаться на важкий і болісний період одужання. Останнім часом в Ізраїлі була застосована нова методика, яка скорочує час одужання, зменшує біль і дозволяє вставати на ноги через 3 години після операції.

Стара методика включає поперечний розріз шкіри, розріз матки і розсовування м'язів черевної стінки по середній лінії. Саме втручання просте, але одужувати після нього доводилося досить тривалий час.

Сучасний метод, розроблений доктором Денисом Фауком, заснований на поздовжньому розрізі уздовж м'язових волокон, а відсувають м'язи зліва до центру, до місця, де немає сполучної тканини, що прискорює загоєння операційної рани.

Перші операції за новим методом провів лікар Ісраель Хендлер, заступник завідувача акушерсько-гінекологічним відділенням лікарні "Шиба" і оперуючий лікар лікарні "Ланіадо" в Нетанії.

За його словами, ще один плюс нового методу в тому, що не потрібно катетеризація сечового міхура і проникнення в черевну порожнини. Це зменшує ризик емболії навколоплідними водами і ушкодження кишечника. Після операції проводиться підшкірне зшивання м'язів, а шкіру приклеюють біоклеєм, без зовнішньої пов'язки, дужок і швів.

Жінка при цьому методі бачить момент появи малюка на світ, що для багатьох мам дуже важливо. Фізіотерапевт радить породіллі видихати в спеціальну трубочку - це піднімає діафрагму, посилює тиск черевних м'язів на матку і полегшує витяг плода.

За словами доктора Хендлера, болю після такої операції істотно менше, ніж після звичайної. У більшості випадків жінки можуть їсти і ходити вже через 3-4 години.

Операція дещо складніша за звичайний кесарів розтин, отвір для вилучення дитини менший за розмірами, і тому вона досі не дуже поширена.

Читайте такожУ світі зростає кількість передчасно народжених дітей - ВООЗ

Незважаючи на складність операції, ризик для хворої вона не збільшує. За опублікованими даними, число ускладнень навіть нижче, ніж за старою методикою. І хоча більшість лікарів віддають перевагу більш простому втручання з тривалим одужанням, лікар Хендлер сподівається, що ситуація зміниться.

Протягом останнього місяця новий метод був застосований до 3 роділь. Одна з них зазначила, що ходити і їсти вона почала через 3-4 години після операції. Це було другим кесаревим розтином в її житті, після першого, за старою методикою, вона провела в постільному режимі без руху 40 днів.