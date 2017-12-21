Учені заявили про новий ефективний метод лікування випадіння волосся у жінок

Пілотне дослідження продемонструвало ефективність та безпеку нового підходу до терапії облисіння у жінок - комбінація міноксидилу і спіронолактону сприяє уповільненню випадіння волосся, пише International Journal of Dermatology.

Читайте такожДослідження показало, що голодування викликає інтенсивний ріст волоссяУ клінічних випробуваннях взяли участь 100 жінок, які протягом 12 місяців щодня приймали міноксидил (0,25 мг) і спіронолактон (25 мг). Стан волосяного покриву оцінювалося при включенні в дослідження, через 6 і 12 місяців.

Для оцінки вираженості клінічних проявів облисіння у жінок було застосовано шкалу Sinclair, через 6 місяців стан волосся учасниць поліпшився на 0,85 (на вихідному рівні середній показник був 2,79 бала), а через 12 місяців на 1,3. Показник інтенсивності випадання волосся знизився на 2,3 та 2,6 бала через 6 і 12 місяців відповідно.

Автори роботи зазначають, що отримані ними дані свідчать про перспективність даного методу лікування алопеції у жінок, проте необхідно проведення більш масштабних клінічних досліджень з плацебо-контролем.